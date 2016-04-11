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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 11 апреля 2016
Рома
11.04.2016, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
50'
М. Салах
25'
Л. Россеттини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
Ф. Тотти
90'
+3
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Де Росси
90'
+1
82'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Майетта
78'
Желтая карточка
М. Оиконому
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Эль-Шаарави
71'
59'
Замена
М. Оиконому
️️️️
А. Масина
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Тотти
50'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Я. Фальке
45'
43'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Донса
35'
Желтая карточка
И. Мбайе
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Россеттини
Пас отдал
К. Суньига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Амаду Диавара
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
16
Де Росси
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
44
Фальке
10
Салах
8
Перотти
4-1-4-1
83
Миранте
15
Мбайе
22
Майетта
13
Россеттини
25
Масина
24
Диавара
4
Бриги
30
Донса
14
Риццо
18
Суньига
10
Флоккари
16
Де Росси
20
Кейта
20
Кейта
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
44
Фальке
10
Тотти
10
Тотти
44
Фальке
25
Масина
6
Оиконому
6
Оиконому
25
Масина
22
Майетта
17
Крафт
17
Крафт
22
Майетта
30
Донса
5
Пульгар
5
Пульгар
30
Донса
Остались в запасе
Рома
Болонья
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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