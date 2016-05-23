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    Расписание матчей 23-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 2 тур
    23 мая, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:1
    Ботафого
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    23 мая, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 9 тур
    23 мая, понедельник
    15:00
    Нафтан
    1:1
    Гранит
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    15:00
    Слуцк
    2:0
    Крумкачи
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    18:30
    Городея
    1:2
    Минск
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 25 тур
    23 мая, понедельник
    15:00
    Чертаново
    1:4
    Металлург Л
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    17:00
    Торпедо
    0:2
    Рязань
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    17:00
    Тамбов
    2:0
    Орел
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    18:00
    Калуга
    2:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    18:00
    Авангард
    5:0
    Арсенал-2
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    18:00
    Зенит
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    19:00
    Витязь
    0:3
    Энергомаш
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 25 тур
    23 мая, понедельник
    16:00
    Астрахань
    0:3
    Ангушт
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 17 тур
    23 мая, понедельник
    18:00
    Спартак К
    0:2
    Химки
    Матч завершен
    Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 3 тур
    23 мая, понедельник
    18:15
    Паниониос
    0:2
    ПАОК
    Матч завершен
    23 мая, понедельник
    19:30
    Панатинаикос
    3:0
    АЕК
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур
    23 мая, понедельник
    20:00
    Брондбю
    0:1
    Виборг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), ответный матч
    23 мая, понедельник
    21:30
    Нюрнберг
    0:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
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