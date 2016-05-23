апрель 2016
май 2016
Бразилия. Серия А 2016, 2 тур
23 мая, понедельник
00:30
Матч завершен
США. МЛС 2016
23 мая, понедельник
02:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 25 тур
23 мая, понедельник
15:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 25 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 17 тур
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 3 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), ответный матч