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    Расписание матчей 27-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 11 тур
    27 июня, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    5:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    27 июня, понедельник
    00:30
    Фигейренсе
    0:0
    Коритиба
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    27 июня, понедельник
    01:00
    Портленд
    3:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    Кубок Америки 2016, Финал
    27 июня, понедельник
    03:00
    Аргентина
    0:0
    (2:4)п
    Чили
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1/8 финала
    27 июня, понедельник
    19:00
    Италия
    2:0
    Испания
    Матч завершен
    27 июня, понедельник
    22:00
    Англия
    1:2
    Исландия
    Матч завершен
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