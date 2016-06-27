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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 27 июня 2016
Аргентина
27.06.2016, понедельник, 03:00
Кубок Америки, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Чили
ГОЛ!
Ф. Сильва
2:4
Пенальти не реализован!
Л. Билья
ГОЛ!
Ж. Босежур
2:3
ГОЛ!
С. Агуэро
2:2
ГОЛ!
Ч. Арангис
1:2
ГОЛ!
Х. Маскерано
1:1
ГОЛ!
Н. Кастильо
0:1
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Пенальти не реализован!
А. Видаль
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Банега
111'
109'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Э. Варгас
104'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
М. Краневиттер
94'
80'
Замена
Э. Пуч
️️️️
Х. Фуэнсалида
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Игуаин
70'
69'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Ди Мария
57'
52'
Желтая карточка
Ж. Босежур
Красная карточка
М. Рохо
43'
Желтая карточка
Л. Месси
40'
37'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Х. Маскерано
37'
28'
Вторая желтая
М. Диас
16'
Желтая карточка
М. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Марсело Диас
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
21
Эдсон Пуч
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-2-2-1
9
Ромеро
16
Рохо
19
Отаменди
14
Маскерано
11
Мори
2
Меркадо
5
Билья
7
Банега
10
Месси
11
Ди Мария
9
Игуаин
2-2-4-2
1
Браво
4
Исла
18
Хара
17
Медель
10
Диас
2
Фуэнсалида
8
Видаль
20
Арангис
15
Босежур
10
Санчес
11
Варгас
11
Ди Мария
5
Краневиттер
5
Краневиттер
11
Ди Мария
7
Банега
8
Ламела
8
Ламела
7
Банега
9
Игуаин
9
Агуэро
9
Агуэро
9
Игуаин
10
Санчес
7
Сильва
7
Сильва
10
Санчес
2
Фуэнсалида
21
Пуч
21
Пуч
2
Фуэнсалида
11
Варгас
9
Кастильо
9
Кастильо
11
Варгас
Остались в запасе
Аргентина
Чили
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Аргентина - Чили
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Эбер Роберто Лопес
(Лондрина)
Стадион:
Мет Лайф
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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