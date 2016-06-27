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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фигейренсе - Коритиба
Фигейренсе - Коритиба: обзор матча 27 июня 2016
Фигейренсе
27.06.2016, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 0
Завершен
Коритиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фигейренсе - Коритиба
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
11.12.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фигейренсе
1 : 0
28.11.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
4 : 0
20.11.2016
Фигейренсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фигейренсе
1 : 1
17.11.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
07.11.2016
Фигейренсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.10.2026
Коритиба
Информация о матче
Стадион:
Орландо Скарпелли
Новости команд
Все
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