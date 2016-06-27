Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 27 июня 2016
Италия
27.06.2016, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Испания
33'
Д. Кьеллини
90+1'
Г. Пелле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Испания
90'
+4
Желтая карточка
Д. Сильва
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
М. Дармиан
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Т. Мотта
89'
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Флоренци
84'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Эдер
82'
81'
Замена
Педро
️️️️
А. Адурис
80'
Травма
А. Адурис
70'
Замена
Л. Васкес
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Г. Пелле
54'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Де Росси
54'
46'
Замена
А. Адурис
️️️️
Нолито
40'
Желтая карточка
Нолито
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьеллини
33'
Желтая карточка
М. Де Шильо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ПП
22
Нолито
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Стефано Стураро
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Бруно
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
24
Флоренци
16
Де Росси
2
Де Шильо
23
Джаккерини
18
Пароло
9
Пелле
17
Эдер
4-3-1-2
1
Де Хеа
16
Хуанфран
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
10
Фабрегас
5
Бускетс
6
Иньеста
21
Сильва
7
Мората
22
Нолито
24
Флоренци
13
Дармиан
13
Дармиан
24
Флоренци
16
Де Росси
10
Мотта
10
Мотта
16
Де Росси
17
Эдер
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Эдер
Адурис
11
Педро
11
Педро
Адурис
7
Мората
11
Васкес
11
Васкес
7
Мората
22
Нолито
20
Адурис
20
Адурис
22
Нолито
Остались в запасе
Италия
Испания
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Стефано Стураро
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Бруно
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Стефано Стураро
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Бруно
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Италия - Испания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Италия
Испания
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+