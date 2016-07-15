Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июнь 2016
июль 2016
Россия. Кубок (2016/2017), 1/256 финала
Череповец СШОР-Витязь
3 : 2
Волга
Завершен
Чертаново
3 : 2
Коломна
Завершен
Волга
2 : 0
Зенит
Завершен
Делин
0 : 3
КАМАЗ
Завершен
1 : 1
Челябинск
Завершен
Сызрань-2003
2 : 0
Лада-Тольятти
Завершен
Атом
1 : 0
Орел
Завершен
Леон Сатурн
0 : 1
Торпедо
Завершен
1 : 3
Текстильщик
Завершен
Товарищеские матчи 2016
Краснодар
0 : 0
Дукла
Завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 1 тур
Виборг
0 : 4
Нордшелланд
Завершен
Оденсе
0 : 0
Силькеборг
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 16 тур
Волеренга
1 : 1
Согндаль
Завершен