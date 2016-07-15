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Расписание матчей 15-07-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июнь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
июль 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
август 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
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Россия. Кубок (2016/2017), 1/256 финала Таблица
15 июля, 16:00
Череповец СШОР-Витязь
3 : 2
Волга
Завершен
15 июля, 17:00
Чертаново
3 : 2
Коломна
Завершен
15 июля, 17:00
Волга
2 : 0
Зенит
Завершен
15 июля, 17:00
Делин
0 : 3
КАМАЗ
Завершен
15 июля, 17:30
1 : 1
Челябинск
Завершен
15 июля, 18:00
Сызрань-2003
2 : 0
Лада-Тольятти
Завершен
15 июля, 18:00
Атом
1 : 0
Орел
Завершен
15 июля, 19:00
Леон Сатурн
0 : 1
Торпедо
Завершен
15 июля, 19:00
1 : 3
Текстильщик
Завершен
Товарищеские матчи 2016
15 июля, 18:00
Краснодар
0 : 0
Дукла
Завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 1 тур Таблица
15 июля, 19:00
Виборг
0 : 4
Нордшелланд
Завершен
15 июля, 21:15
Оденсе
0 : 0
Силькеборг
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 16 тур Таблица
15 июля, 20:00
Волеренга
1 : 1
Согндаль
Завершен
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