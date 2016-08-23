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июль 2016
август 2016
Франция. Кубок лиги (2016/2017), 1/32 финала
Гавр
2 : 5
Шатору
Завершен
Клермон
2 : 1
Кретель
Завершен
Ланс
0 : 0
Завершен
Орлеан
0 : 0
Лаваль
Завершен
Осер
2 : 0
Страсбур
Завершен
Сошо
2 : 0
Брест
Завершен
Лига чемпионов (2016/2017), 4 раунд, ответный матч
Виктория
2 : 2
Лудогорец
Завершен
Хапоэль БШ
2 : 0
Селтик
Завершен
Легия
1 : 1
Дандолк
Завершен
Рома
0 : 3
Порту
Завершен
Монако
1 : 0
Вильярреал
Завершен
Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/32 финала
Кристал Пэлас
2 : 0
Блэкпул
Завершен
Бертон Альбион
0 : 5
Ливерпуль
Завершен
Блэкберн
4 : 3
Крю Александра
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 1
Кембридж Юнайтед
Завершен
Дерби Каунти
1 : 1
Карлайл Юнайтед
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Рочдейл
Завершен
Лутон Таун
0 : 1
Лидс
Завершен
Миллуолл
1 : 2
Ноттингем Форест
Завершен
Норвич Сити
6 : 1
Ковентри
Завершен
Нортгемптон Таун
2 : 2
Вест Бромвич
Завершен
Ньюкасл
2 : 0
Челтенхэм
Завершен
Оксфорд
2 : 4
Брайтон
Завершен
Питерборо Юнайтед
1 : 3
Суонси
Завершен
Престон
2 : 0
Олдхэм
Завершен
Сканторп Юнайтед
1 : 2
Бристоль Сити
Завершен
Стивенидж
0 : 4
Сток Сити
Завершен
Уотфорд
1 : 2
Гиллинхэм
Завершен
Челси
3 : 2
Бристоль Роверс
Завершен
Эвертон
4 : 0
Йовил
Завершен
Эксетер Сити
1 : 3
Халл Сити
Завершен
Рединг
2 : 2
Милтон Кинс Донс
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 21 тур
Коринтианс
2 : 1
Витория
Завершен