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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Бристоль Роверс
Челси - Бристоль Роверс: обзор матча 23 августа 2016
Челси
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
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24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Информация о матче
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