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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Дандолк
Легия - Дандолк: обзор матча 23 августа 2016
Легия
23.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Дандолк
90+2'
М. Кухарчик
19'
Р. Бенсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Дандолк
Желтая карточка
М. Кухарчик
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Кухарчик
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
90'
+2
Замена
А. Прийович
️️️️
Т. Мулен
90'
88'
Замена
М. О'Коннор
️️️️
П. МакИлэни
83'
Замена
Д. Минен
️️️️
К. Шилдс
73'
Желтая карточка
Р. Бенсон
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Н. Николич
71'
Вторая желтая
А. Глоушек
67'
Замена
Гильерме
️️️️
С. Ланжиль
65'
Желтая карточка
А. Глоушек
57'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бенсон
Пас отдал
Д. МакМиллан
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
3
Томаш Йодловиц
ПП
18
Михал Кухарчик
ЛФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Робби Бенсон
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
5
Крис Шилдс
ЦП
8
Ронан Финн
ПП
7
Дэрил Хорган
ЛФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
10
Патрик МакИлэни
РФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Александар Прийович
ЦФ
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
12
Шейн Гримс
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
17
Джордж Пойнтон
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
26
Майкл О'Коннор
ЦФ
3-3-4
34
Маляж
28
Брож
14
Глоушек
5
Левчук
8
Оджиджа-Офое
2
Пождан
3
Йодловиц
18
Кухарчик
11
Николич
75
Мулен
7
Ланжиль
3-4-3
1
Роджерс
29
Барретт
14
Мэсси
4
Бойл
8
Финн
2
Гэннон
5
Шилдс
18
Бенсон
10
МакИлэни
29
МакМиллан
7
Хорган
7
Ланжиль
12
Гильерме
12
Гильерме
7
Ланжиль
11
Николич
18
Берешиньски
18
Берешиньски
11
Николич
75
Мулен
9
Прийович
9
Прийович
75
Мулен
5
Шилдс
21
Минен
21
Минен
5
Шилдс
10
МакИлэни
26
О'Коннор
26
О'Коннор
10
МакИлэни
Остались в запасе
Легия
Дандолк
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
15
Михал Копчински
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
17
Джордж Пойнтон
ЦП
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
15
Михал Копчински
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Остались в запасе
17
Джордж Пойнтон
ЦП
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
22
Джон Маунтни
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Легия - Дандолк
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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