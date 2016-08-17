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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дандолк - Легия
Дандолк - Легия: обзор матча 17 августа 2016
Дандолк
17.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Легия
56'
Н. Николич (П)
90+4'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Легия
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Прийович
Пас отдал
Т. Йодловиц
88'
Замена
М. Александров
️️️️
С. Ланжиль
83'
Замена
А. Прийович
️️️️
Н. Николич
Замена
К. Килдафф
️️️️
Д. МакМиллан
80'
Замена
Р. Бенсон
️️️️
К. Шилдс
77'
76'
Замена
М. Копчински
️️️️
В. Оджиджа-Офое
69'
Желтая карточка
А. Глоушек
Замена
Р. Финн
️️️️
Д. Маунтни
64'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Николич
Желтая карточка
Э. Бойл
55'
44'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Желтая карточка
С. О'Доннелл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
1
Гэри Роджерс
ВР
29
Патрик Барретт
ЦЗ
14
Дэйн Мэсси
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
22
Джон Маунтни
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
10
Патрик МакИлэни
АП
6
Стефан О'Доннелл
ПП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ОП
2
Михал Пождан
ЦП
7
Стивен Ланжиль
ПП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Дандолк
22
Габриэль Сава
ВР
12
Шейн Гримс
ЦЗ
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
21
Даррен Минен
ЦП
18
Робби Бенсон
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
16
Киран Килдафф
ЦФ
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
15
Михал Копчински
ЦП
9
Александар Прийович
ЦФ
3-5-1-1
1
Роджерс
29
Барретт
14
Мэсси
4
Бойл
5
Шилдс
22
Маунтни
7
Хорган
2
Гэннон
6
О'Доннелл
10
МакИлэни
29
МакМиллан
4-1-2-3
34
Маляж
28
Брож
14
Глоушек
5
Левчук
3
Йодловиц
8
Оджиджа-Офое
7
Ланжиль
2
Пождан
75
Мулен
11
Николич
18
Кухарчик
29
МакМиллан
16
Килдафф
16
Килдафф
29
МакМиллан
5
Шилдс
18
Бенсон
18
Бенсон
5
Шилдс
22
Маунтни
8
Финн
8
Финн
22
Маунтни
7
Ланжиль
77
Александров
77
Александров
7
Ланжиль
8
Оджиджа-Офое
15
Копчински
15
Копчински
8
Оджиджа-Офое
11
Николич
9
Прийович
9
Прийович
11
Николич
Остались в запасе
Дандолк
Легия
21
Даррен Минен
ЦП
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Кенни
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
21
Даррен Минен
ЦП
12
Шейн Гримс
ЦЗ
22
Габриэль Сава
ВР
3
Брайан Гартленд
ЦЗ
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
33
Радослав Чержняк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Дандолк - Легия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 01:50)
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