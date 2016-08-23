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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Милтон Кинс Донс
Рединг - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 августа 2016
Рединг
23.08.2016, вторник, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рединг - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Милтон Кинс Донс
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