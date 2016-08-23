Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Вильярреал
Монако - Вильярреал: обзор матча 23 августа 2016
Монако
23.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Вильярреал
90+4'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Вильярреал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фабиньо
90'
+4
83'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Жермен
81'
80'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Бруно
75'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Р. Борре
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Т. Лемар
68'
67'
Замена
Х. Коста
️️️️
Х. Анхель
Желтая карточка
Д. Сидибе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
20
Силва
18
Лемар
98
Жермен
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
3
Анхель
21
Бруно
21
Сориано
14
Тригерос
70
Кастильехо
12
Пато
19
Борре
18
Лемар
8
Моутинью
8
Моутинью
18
Лемар
98
Жермен
9
Каррийо
9
Каррийо
98
Жермен
3
Анхель
24
Коста
24
Коста
3
Анхель
21
Бруно
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
21
Бруно
19
Борре
29
Суарес
29
Суарес
19
Борре
Остались в запасе
Монако
Вильярреал
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
9
Марио Гонсалес
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Монако - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Монако
Вильярреал
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+