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Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Монако
Вильярреал - Монако: обзор матча 17 августа 2016
Вильярреал
17.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Монако
36'
Пато
3'
Фабиньо (П)
72'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Монако
90'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
87'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
87'
Вторая желтая
Б. Менди
86'
Желтая карточка
Б. Менди
81'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Силва
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Р. Борре
76'
74'
Желтая карточка
Фабиньо
72'
ГОЛ! 1:2!
Б. Силва
Пас отдал
Г. Каррийо
69'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Жермен
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
Р. Борре
36'
6'
Желтая карточка
Т. Лемар
Желтая карточка
А. Н'Диайе
3'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Вильярреал
1
Андрес
ВР
30
Рамон Буэно
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-4-1-2
1
Асенхо
3
Анхель
37
Мусаккио
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
21
Н'Диайе
21
Сориано
70
Кастильехо
12
Пато
19
Борре
4-2-1-2-1
1
Субашич
24
Раджи
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
19
Борре
9
Гонсалес
9
Гонсалес
19
Борре
20
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
20
Силва
98
Жермен
9
Каррийо
9
Каррийо
98
Жермен
Остались в запасе
Вильярреал
Монако
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
30
Рамон Буэно
ЦЗ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
30
Рамон Буэно
ЦЗ
1
Андрес
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Пабло Ларреа
ЦП
Остались в запасе
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Вильярреал - Монако
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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