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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Гавр - Шатору
Гавр - Шатору: обзор матча 23 августа 2016
Гавр
23.08.2016, вторник, 19:30
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 5
Завершен
Шатору
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гавр - Шатору
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
Информация о матче
Стадион:
Жюль Дешасо
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