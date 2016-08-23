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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кристал Пэлас - Блэкпул
Кристал Пэлас - Блэкпул: обзор матча 23 августа 2016
Кристал Пэлас
23.08.2016, вторник, 21:30
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кристал Пэлас - Блэкпул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
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08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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Кристал Пэлас
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0 : 1
28.10.2026
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Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Блэкпул
- : -
21.11.2026
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14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
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1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
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