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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Ливерпуль
Бертон Альбион - Ливерпуль: обзор матча 23 августа 2016
Бертон Альбион
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
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