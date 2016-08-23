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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Порту
Рома - Порту: обзор матча 23 августа 2016
Рома
23.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Порту
8'
А. Фелипе
73'
М. Лаюн
75'
Х. Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Порту
Желтая карточка
Жерсон
90'
Замена
Жерсон
️️️️
Д. Перотти
86'
75'
ГОЛ! 0:3!
Х. Корона
Пас отдал
Э. Эррера
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Лаюн
Пас отдал
Э. Эррера
66'
Желтая карточка
А. Силва
66'
Замена
Адриан
️️️️
А. Силва
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Э. Джеко
59'
57'
Желтая карточка
С. Оливейра
57'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Отавио
Красная карточка
Эмерсон
50'
45'
+2
Замена
М. Лаюн
️️️️
М. Перейра
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Паредес
42'
Красная карточка
Д. Де Росси
39'
31'
Желтая карточка
Отавио
14'
Желтая карточка
Э. Эррера
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Фелипе
Пас отдал
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Порту
1
Жозе Са
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Щесны
15
Жуан
44
Манолас
5
Паредес
44
Наингголан
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
4-1-2-2-1
12
Касильяс
5
Маркано
18
Фелипе
2
Перейра
13
Теллес
2
Перейра
16
Эррера
21
Андре Андре
17
Корона
25
Отавио
19
Силва
5
Паредес
33
Эмерсон
33
Эмерсон
5
Паредес
8
Перотти
8
Жерсон
8
Жерсон
8
Перотти
10
Джеко
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Джеко
2
Перейра
19
Лаюн
19
Лаюн
2
Перейра
25
Отавио
27
Оливейра
27
Оливейра
25
Отавио
19
Силва
20
Адриан
20
Адриан
19
Силва
Остались в запасе
Рома
Порту
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Рома - Порту
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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