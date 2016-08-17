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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Рома
Порту - Рома: обзор матча 17 августа 2016
Порту
17.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Рома
61'
А. Силва (П)
21'
А. Фелипе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Рома
90'
+5
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+5
85'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Флоренци
Замена
Эвандро
️️️️
Отавио
85'
77'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
М. Салах
Замена
Х. Корона
️️️️
Адриан
75'
Замена
М. Лаюн
️️️️
А. Андре
66'
Желтая карточка
А. Андре
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Силва
61'
60'
Желтая карточка
Эмерсон
56'
Желтая карточка
К. Строотман
44'
Замена
Эмерсон
️️️️
Д. Перотти
41'
Вторая желтая
Т. Вермален
28'
Желтая карточка
Т. Вермален
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Фелипе
14'
Желтая карточка
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андре Андре
ЦП
25
Отавио
АП
16
Эктор Эррера
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
20
Адриан
РФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЛФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
1
Жозе Са
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Хесус Корона
ПВ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
13
Теллес
5
Маркано
18
Фелипе
2
Перейра
2
Перейра
21
Андре Андре
16
Эррера
25
Отавио
19
Силва
20
Адриан
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
15
Жуан
4
Вермален
44
Манолас
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
10
Салах
10
Джеко
8
Перотти
20
Адриан
17
Корона
17
Корона
20
Адриан
21
Андре Андре
19
Лаюн
19
Лаюн
21
Андре Андре
25
Отавио
15
Эвандро
15
Эвандро
25
Отавио
8
Перотти
33
Эмерсон
33
Эмерсон
8
Перотти
10
Салах
17
Фасио
17
Фасио
10
Салах
24
Флоренци
5
Паредес
5
Паредес
24
Флоренци
Остались в запасе
Порту
Рома
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Войцех Щесны
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Жозе Са
ВР
21
Рубен Невеш
ОП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Порту - Рома
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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