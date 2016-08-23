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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Кембридж Юнайтед
Вулверхэмптон - Кембридж Юнайтед: обзор матча 23 августа 2016
Вулверхэмптон
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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1 : 1
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
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- : -
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2 : 2
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
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Кембридж Юнайтед
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