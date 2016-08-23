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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Крю Александра
Блэкберн - Крю Александра: обзор матча 23 августа 2016
Блэкберн
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
4 : 3
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкберн - Крю Александра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
- : -
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
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