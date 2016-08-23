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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Лудогорец
Виктория - Лудогорец: обзор матча 23 августа 2016
Виктория
23.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лудогорец
7'
М. Дуриш
64'
А. Матею
17'
В. Мисиджан
90+5'
Д. Кафу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Лудогорец
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Д. Кафу
Замена
Я. Баранек
️️️️
Т. Горжава
88'
85'
Замена
И. Пластун
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Крменчик
️️️️
М. Дуриш
84'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Петржела
83'
82'
Желтая карточка
Д. Кафу
80'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
С. Дьяков
76'
Замена
К. Кешеру
️️️️
В. Мисиджан
ГОЛ! 2:1!
А. Матею
Пас отдал
Я. Копиц
64'
Желтая карточка
М. Дуриш
39'
Желтая карточка
Т. Горжава
31'
23'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
Р. Хубник
17'
17'
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
Д. Кафу
ГОЛ! 1:0!
М. Дуриш
Пас отдал
М. Петржела
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
23
Марек Бакош
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
88
Лукас Саша
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
10
Ян Сухан
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-3-2
1
Козачик
37
Матею
4
Хубник
2
Гейда
8
Лимберски
14
Громада
10
Копиц
7
Горжава
11
Петржела
57
Дуриш
23
Бакош
4-2-2-2
27
Стоянов
19
Паломино
25
Натанаэль
27
Моци
25
Минев
18
Дьяков
88
Саша
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Кафу
7
Мисиджан
7
Горжава
22
Баранек
22
Баранек
7
Горжава
11
Петржела
19
Коваржик
19
Коваржик
11
Петржела
57
Дуриш
21
Крменчик
21
Крменчик
57
Дуриш
18
Дьяков
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
18
Дьяков
88
Вандерсон
32
Пластун
32
Пластун
88
Вандерсон
7
Мисиджан
13
Кешеру
13
Кешеру
7
Мисиджан
Остались в запасе
Виктория
Лудогорец
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
Главный тренер
Роман Пиварник
82
Милан Борян
ВР
40
Сисиньо
ПЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
26
Даниэль Коларж
ЦП
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
40
Сисиньо
ПЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Виктория - Лудогорец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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