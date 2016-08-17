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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Виктория
Лудогорец - Виктория: обзор матча 17 августа 2016
Лудогорец
17.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Виктория
51'
К. Моци (П)
64'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Виктория
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Д. Кафу
90'
+3
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Вандерсон
90'
83'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Я. Громада
Замена
К. Кешеру
️️️️
В. Мисиджан
81'
77'
Замена
М. Крменчик
️️️️
М. Бакош
Желтая карточка
Л. Саша
69'
68'
Замена
Т. Горжава
️️️️
М. Дуриш
ГОЛ! 2:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
Марселиньо
64'
Желтая карточка
Д. Кафу
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Моци
51'
50'
Желтая карточка
Р. Хубник
43'
Желтая карточка
М. Бакош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
88
Лукас Саша
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЛФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
57
Михал Дуриш
АП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
4-3-1-2
27
Стоянов
25
Минев
25
Натанаэль
19
Паломино
27
Моци
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Саша
88
Вандерсон
7
Мисиджан
7
Кафу
4-1-2-2-1
1
Козачик
37
Матею
2
Гейда
8
Лимберски
4
Хубник
14
Громада
17
Грошовски
10
Копиц
57
Дуриш
19
Коваржик
23
Бакош
88
Вандерсон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
88
Вандерсон
7
Кафу
21
Кишада
21
Кишада
7
Кафу
7
Мисиджан
13
Кешеру
13
Кешеру
7
Мисиджан
57
Дуриш
7
Горжава
7
Горжава
57
Дуриш
14
Громада
26
Коларж
26
Коларж
14
Громада
23
Бакош
21
Крменчик
21
Крменчик
23
Бакош
Остались в запасе
Лудогорец
Виктория
82
Милан Борян
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Роман Пиварник
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Остались в запасе
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Роман Пиварник
Статистика матча Лудогорец - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Васил Левски
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 23:45)
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