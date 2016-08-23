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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Вест Бромвич
Нортгемптон Таун - Вест Бромвич: обзор матча 23 августа 2016
Нортгемптон Таун
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
- : -
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 9 тур
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0 : 1
03.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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