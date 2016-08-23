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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Брайтон
Оксфорд - Брайтон: обзор матча 23 августа 2016
Оксфорд
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оксфорд - Брайтон
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