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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Селтик
Хапоэль БШ - Селтик: обзор матча 23 августа 2016
Хапоэль БШ
23.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Селтик
21'
Б. Саар
48'
О. Хобан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Селтик
Желтая карточка
Ю. Шабтай
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Гордон
Замена
Ю. Шабтай
️️️️
М. Витор
76'
66'
Желтая карточка
М. Лустиг
65'
Замена
Э. Святченко
️️️️
К. МакГрегор
57'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Гриффитс
56'
Желтая карточка
К. МакГрегор
ГОЛ! 2:0!
О. Хобан
48'
45'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Форрест
Замена
М. Бузагло
️️️️
М. Меликсон
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Саар
Пас отдал
М. Ради
21'
Замена
Б. Саар
️️️️
Л. Мараньан
19'
Пенальти не реализован!
М. Ради
15'
14'
Желтая карточка
С. Джанко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
7
Махаран Ради
ПП
9
Энтони Нвакаеме
ЛФ
22
Лусио Мараньан
ЦФ
24
Маор Меликсон
РФ
Главный тренер
Барак Бахар
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-3-3
1
Гореш
4
Витор
13
Давидзаде
26
Биттон
5
Тзедек
28
Хобан
30
Огочукву
7
Ради
9
Нвакаеме
22
Мараньан
24
Меликсон
4-1-3-1-1
1
Гордон
17
Джанко
2
Туре
23
Лустиг
6
Тирни
55
Биттон
7
Синклейр
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
29
Гриффитс
4
Витор
21
Шабтай
21
Шабтай
4
Витор
24
Меликсон
11
Бузагло
11
Бузагло
24
Меликсон
22
Мараньан
9
Саар
9
Саар
22
Мараньан
42
МакГрегор
28
Святченко
28
Святченко
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
7
Рогич
49
Форрест
29
Гриффитс
9
Дембеле
9
Дембеле
29
Гриффитс
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Селтик
55
Гай Хаймов
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
20
Лоай Таха
ЦЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
8
Владимир Браун
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хапоэль БШ - Селтик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Тото Тернер
Где смотреть матч:
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