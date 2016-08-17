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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Хапоэль БШ
Селтик - Хапоэль БШ: обзор матча 17 августа 2016
Селтик
17.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
5 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Хапоэль БШ
9'
Т. Рогич
39'
Л. Гриффитс
45+1'
Л. Гриффитс
73'
М. Дембеле
85'
С. Браун
55'
Л. Мараньан
57'
М. Меликсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Хапоэль БШ
90'
+4
Желтая карточка
Л. Таха
Желтая карточка
Д. Форрест
90'
+1
Желтая карточка
Н. Биттон
89'
Желтая карточка
К. Туре
87'
85'
Замена
В. Браун
️️️️
М. Ради
ГОЛ! 5:2!
С. Браун
85'
79'
Замена
М. Бузагло
️️️️
О. Хобан
ГОЛ! 4:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Л. Гриффитс
73'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Рогич
70'
69'
Замена
Б. Саар
️️️️
Л. Мараньан
Замена
С. Джанко
️️️️
М. Лустиг
63'
Замена
Н. Биттон
️️️️
К. МакГрегор
60'
57'
ГОЛ! 3:2!
М. Меликсон
Пас отдал
Э. Нвакаеме
55'
ГОЛ! 3:1!
Л. Мараньан
Пас отдал
О. Хобан
ГОЛ! 3:0!
Л. Гриффитс
45'
+1
45'
Желтая карточка
Ш. Тзедек
ГОЛ! 2:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Д. Форрест
39'
Желтая карточка
С. Синклейр
30'
10'
Желтая карточка
Д. Гореш
ГОЛ! 1:0!
Т. Рогич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
42
Каллум МакГрегор
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
30
Джон Огочукву
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
22
Лусио Мараньан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Селтик
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
21
Ювал Шабтай
ЦП
8
Владимир Браун
ЦП
11
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Бен Саар
ЦФ
4-3-2-1
1
Гордон
6
Тирни
2
Туре
23
Лустиг
6
О'Коннелл
8
Браун
7
Синклейр
42
МакГрегор
7
Рогич
49
Форрест
29
Гриффитс
4-4-2
1
Гореш
5
Тзедек
20
Таха
26
Биттон
13
Давидзаде
28
Хобан
24
Меликсон
7
Ради
30
Огочукву
9
Нвакаеме
22
Мараньан
23
Лустиг
17
Джанко
17
Джанко
23
Лустиг
42
МакГрегор
55
Биттон
55
Биттон
42
МакГрегор
7
Рогич
9
Дембеле
9
Дембеле
7
Рогич
7
Ради
8
Браун
8
Браун
7
Ради
28
Хобан
11
Бузагло
11
Бузагло
28
Хобан
22
Мараньан
9
Саар
9
Саар
22
Мараньан
Остались в запасе
Селтик
Хапоэль БШ
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
38
Леонардо Фазан
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
21
Ювал Шабтай
ЦП
55
Гай Хаймов
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
17
Матан Охайон
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Селтик - Хапоэль БШ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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