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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Челтенхэм
Ньюкасл - Челтенхэм: обзор матча 23 августа 2016
Ньюкасл
23.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Челтенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюкасл - Челтенхэм
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0
0
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0
0
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Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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