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    Расписание матчей 11-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
    11 сентября, воскресенье
    00:30
    Витория
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Сан-Паулу
    3:1
    Фигейренсе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Шапекоэнсе
    1:0
    Коритиба
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:2
    Ботафого
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    2:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    5:3
    Санта-Круз
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    11 сентября, воскресенье
    01:00
    Коламбус
    1:3
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    02:00
    Филадельфия Юнион
    1:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    1:2
    Торонто
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    04:00
    Даллас
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    05:30
    Портленд
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    09:00
    Уфа (мол)
    1:6
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Рубин (мол)
    3:3
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Динамо
    3:4
    Чита
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Райо Вальекано
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Реал Ов
    0:0
    Мирандес
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Алькоркон
    1:0
    Химнастик
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Кадис
    3:0
    Хетафе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    УКАМ Мурсия
    1:1
    Эльче
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Уэска
    3:0
    Кордоба
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:00
    Жирона
    3:3
    Альмерия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 3 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:00
    Спортинг
    2:1
    Леганес
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Валенсия
    2:3
    Бетис
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:15
    Гранада
    1:2
    Эйбар
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:30
    Депортиво
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 3 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:30
    Болонья
    2:1
    Кальяри
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    2:1
    Торино
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Кьево
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Милан
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Рома
    3:2
    Сампдория
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:45
    Пескара
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 5 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:30
    Фейеноорд
    3:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Гоу Эхед Иглс
    2:0
    Рода
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:45
    Аякс
    1:0
    Витесс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    13:45
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Эшторил
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Маритиму
    0:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Брага
    3:0
    Боавишта
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    22:15
    Шавиш
    0:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 7 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Звезда К
    1:0
    Карпаты
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Ворскла
    2:1
    Волынь
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Черноморец
    1:0
    Александрия
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    3:0
    Днепр
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    16:30
    Спартак
    1:0
    Локомотив
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    0:5
    Зенит
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 7 тур
    11 сентября, воскресенье
    14:45
    Лозанна-Спорт
    5:0
    Вадуц
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    14:45
    Сьон
    1:0
    Тун
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    0:2
    Лугано
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:15
    Астон Вилла
    2:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    15:30
    Гент
    3:0
    Локерен
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    3:2
    Шарлеруа
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:00
    Стандард
    2:0
    Генк
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    АЕК
    4:1
    Ксанти
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:15
    ПАОК
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    3:0
    Атромитос
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    6:1
    Верия
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 26 тур, группа A
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Иртыш
    1:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 6 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Богемианс 1905
    3:0
    Зброевка
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Яблонец
    1:1
    Дукла
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:15
    Теплице
    2:2
    Славия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:00
    Нант
    0:3
    Метц
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Ренн
    2:0
    Кан
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:45
    Ницца
    3:2
    Марсель
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:30
    Строгино
    0:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 2 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:30
    Вердер
    1:2
    Аугсбург
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    18:30
    Майнц
    4:4
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 23 тур
    11 сентября, воскресенье
    16:30
    Тромсе
    2:0
    Согндаль
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    2:4
    Одд
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    1:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    0:2
    Русенборг
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    21:00
    Мольде
    0:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Ризеспор
    1:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Трабзонспор
    0:2
    Османлыспор
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Антальяспор
    1:3
    Коньяспор
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    20:00
    Фенербахче
    0:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Авангард
    3:0
    Витязь
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:00
    Сендерийск
    2:2
    Силькеборг
    Матч завершен
    11 сентября, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 7 тур
    11 сентября, воскресенье
    17:30
    Адмира
    0:4
    Зальцбург
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур
    11 сентября, воскресенье
    18:00
    Суонси
    2:2
    Челси
    Матч завершен
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