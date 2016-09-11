август 2016
сентябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
США. МЛС 2016
11 сентября, воскресенье
01:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
02:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
03:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
03:30
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
05:30
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 6 тур
11 сентября, воскресенье
09:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 8 тур
Испания. Сегунда (2016/2017), 4 тур
11 сентября, воскресенье
13:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 3 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 3 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 5 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 4 тур
Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 7 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 7 тур
11 сентября, воскресенье
14:45
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 6 тур
11 сентября, воскресенье
15:15
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 6 тур
Греция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
Казахстан. Финальный раунд 2016, 26 тур, группа A
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 6 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 4 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 8 тур
11 сентября, воскресенье
16:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), 2 тур
Норвегия. Элитсериен 2016, 23 тур
11 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
20:00
Матч завершен
11 сентября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 8 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 8 тур
11 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 7 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур