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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 11 сентября 2016
Уфа
11.09.2016, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
89'
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
С. Игбун
83'
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Обляков
82'
Желтая карточка
И. Обляков
76'
73'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Э. Куасси
Замена
К. Фатай
️️️️
И. Абдулавов
71'
64'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Ари
64'
Замена
М. Перейра
️️️️
В. Подберезкин
Желтая карточка
В. Кротов
59'
Замена
В. Кротов
️️️️
О. Ваньек
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Налдо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
3-3-1-1-2
99
Лунев
34
Тумасян
5
Васин
4
Никитин
89
Стоцкий
13
Засеев
33
Сухов
90
Ваньек
10
Обляков
44
Игбун
99
Абдулавов
4-4-2
33
Крицюк
98
Петров
5
Налдо
14
Мартынович
17
Калешин
21
Лаборде
18
Газинский
92
Подберезкин
8
Куасси
39
Ари
90
Смолов
90
Ваньек
57
Кротов
57
Кротов
90
Ваньек
10
Обляков
10
Марсиньо
10
Марсиньо
10
Обляков
99
Абдулавов
7
Фатай
7
Фатай
99
Абдулавов
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Перейра
92
Подберезкин
8
Куасси
10
Ахмедов
10
Ахмедов
8
Куасси
39
Ари
10
Мамаев
10
Мамаев
39
Ари
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Дмитрий Сафьян (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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