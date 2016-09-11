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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 11 сентября 2016
Сан-Хосе
11.09.2016, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Сиэтл
21'
К. Вондоловски
80'
Н. Лодейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
Желтая карточка
А. Кинтеро
84'
80'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
К. Рольдан
Замена
Ч. Барретт
️️️️
С. Доукинс
80'
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Лодейро
Замена
Ш. Салинас
️️️️
К. Като
75'
Желтая карточка
М. Вайнн
69'
Желтая карточка
С. Доукинс
58'
54'
Желтая карточка
О. Алонсо
Желтая карточка
Д. Стюарт
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Вондоловски
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
10
Джордан Стюарт
ЦЗ
4
Марвелл Вайнн
ЦЗ
32
Андрес Империал
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
91
Альберто Кинтеро
ЛП
27
Фатай Алаше
ЦП
7
Корделл Като
ПП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Николас Лодейро
АП
28
Эрик Фриберг
ПП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
19
Чад Барретт
ЦФ
25
Квинси Амариква
ЦФ
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-4-1
22
Бингхэм
10
Стюарт
32
Империал
26
Бернардес
4
Вайнн
91
Кинтеро
49
Доукинс
27
Алаше
7
Като
8
Вондоловски
1-1-3-2
24
Фрай
4
Мирс
6
Алонсо
28
Фриберг
23
Иваншиц
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
49
Доукинс
19
Барретт
19
Барретт
49
Доукинс
7
Като
6
Салинас
6
Салинас
7
Като
7
Рольдан
16
Вальдес
16
Вальдес
7
Рольдан
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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