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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Кан
Ренн - Кан: обзор матча 11 сентября 2016
Ренн
11.09.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кан
47'
У. Саид
90+3'
С. Прсич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Кан
ГОЛ! 2:0!
С. Прсич
Пас отдал
П. Нтеп
90'
+3
Замена
С. Прсич
️️️️
Й. Гуркюфф
88'
84'
Желтая карточка
Р. Женевуа
Замена
П. Нтеп
️️️️
Д. Сио
81'
70'
Замена
П. Сане
️️️️
С. Мальбранк
Замена
П. Энрике
️️️️
У. Саид
64'
60'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
59'
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
Пас отдал
Р. Данзе
47'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ПП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Николя Соб
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-2-4-1
56
Костиль
29
Данзе
17
Мешер
3
Мендеш
5
Бенсебаини
24
Бааль
6
Фернандес
21
Андре
8
Гуркюфф
22
Саид
13
Сио
3-1-3-1-2
1
Веркутр
25
Женевуа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
2
Соб
10
Мальбранк
11
Бесса
25
Фере
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
8
Гуркюфф
14
Прсич
14
Прсич
8
Гуркюфф
13
Сио
29
Нтеп
29
Нтеп
13
Сио
22
Саид
7
Энрике
7
Энрике
22
Саид
10
Мальбранк
22
Сане
22
Сане
10
Мальбранк
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
Остались в запасе
Ренн
Кан
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Остались в запасе
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Ренн - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Роазон Парк
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