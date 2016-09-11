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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 сентября 2016
Нью-Инглэнд Революшн
11.09.2016, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
21'
Х. Агудело
42'
Л. Нгюйен
58'
Д. Факундес
49'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Замена
С. Ньюманн
️️️️
С. Калдуэлл
88'
Замена
Т. Банбери
️️️️
Л. Нгюйен
82'
72'
Желтая карточка
А. Джей. Аллен
63'
Замена
Т. Тэйлор
️️️️
Д. Вилья
63'
Замена
Х. Шелтон
️️️️
Ж. Мена
ГОЛ! 3:1!
Д. Факундес
58'
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
45'
Замена
А. Джей. Аллен
️️️️
Д. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Л. Нгюйен
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Агудело
21'
20'
Желтая карточка
Ж. Мена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
23
Жозе Гонсалвеш
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
24
Ли Нгюйен
ЦП
22
Келин Роу
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
16
Дайго Кобаяши
ЦП
33
Донни Смит
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
10
Тил Банбери
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
5
Майки Лопес
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
99
Тони Тэйлор
РФ
4-3-1-1
18
Найтон
23
Гонсалвеш
8
Тирни
88
Фаррелл
28
Вудберри
77
Факундес
24
Нгюйен
12
Калдуэлл
22
Роу
17
Агудело
3-2-1-1
12
Саундерс
23
Мена
2
Эрнандес
22
Матаррита
8
Лэмпард
21
Пирло
11
Харрисон
7
Вилья
12
Калдуэлл
4
Ньюманн
4
Ньюманн
12
Калдуэлл
24
Нгюйен
10
Банбери
10
Банбери
24
Нгюйен
2
Эрнандес
27
Аллен
27
Аллен
2
Эрнандес
23
Мена
14
Шелтон
14
Шелтон
23
Мена
7
Вилья
99
Тэйлор
99
Тэйлор
7
Вилья
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
55
Коди Кроппер
ВР
16
Дайго Кобаяши
ЦП
33
Донни Смит
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
25
Эйрик Йохансен
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
16
Дайго Кобаяши
ЦП
33
Донни Смит
ЦП
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
51
Андони Ираола
ПЗ
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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