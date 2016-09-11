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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 11 сентября 2016
Суонси
11.09.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Челси
59'
Г. Сигурдссон (П)
62'
Л. Фер
18'
Д. Коста
81'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
90'
+2
Желтая карточка
Д. Терри
89'
Желтая карточка
Э. Азар
89'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Оскар
Замена
А. Ранхель
️️️️
Г. Сигурдссон
88'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Коста
77'
Замена
В. Мозес
️️️️
Виллиан
76'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
ГОЛ! 2:1!
Л. Фер
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Сигурдссон
59'
59'
Желтая карточка
Т. Куртуа
Желтая карточка
Ж. Амат
48'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
42'
41'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Тэйлор
41'
Желтая карточка
Л. Фер
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
3
Нил Тэйлор
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
6
Фернандес
3
Кингсли
5
Амат
26
Ноутон
8
Фер
3
Тэйлор
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
4
Корк
12
Льоренте
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
91
Канте
18
Матич
8
Оскар
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
10
Сигурдссон
22
Ранхель
22
Ранхель
10
Сигурдссон
3
Тэйлор
77
Барроу
77
Барроу
3
Тэйлор
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
10
Виллиан
11
Мозес
11
Мозес
10
Виллиан
8
Оскар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
8
Оскар
Остались в запасе
Суонси
Челси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Суонси - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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