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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Леганес
Спортинг - Леганес: обзор матча 11 сентября 2016
Спортинг
11.09.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 1
Завершен
Леганес
17'
Н. Касес
43'
Д. Чоп (П)
58'
Д. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Леганес
Замена
А. Лора
️️️️
М. Гомес
82'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Бурги
77'
75'
Замена
М. Коне
️️️️
Д. Тимор
72'
Желтая карточка
П. Инсуа
Замена
Х. Торрес
️️️️
Н. Касес
66'
65'
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Анхель Герреро
60'
Желтая карточка
Й. Андер Серантес
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рико
Пас отдал
Омар
45'
Замена
Омар
️️️️
А. Марин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Чоп
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Касес
Пас отдал
Д. Чоп
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Йон Андер Серантес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Леганес
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
3-3-3-1
25
Куэльяр
45
Аморебиета
16
Кастельяно
3
Бабен
10
Касес
18
Лопес Бланко
6
Альварес
18
Бурги
16
Гомес
8
Родригес
9
Чоп
3-3-2-1
91
Бриноли
3
Марин
21
Мантовани
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
15
Рико
8
Лопес
18
Габриэл
10
Герреро
16
Гомес
11
Лора
11
Лора
16
Гомес
10
Касес
25
Торрес
25
Торрес
10
Касес
18
Бурги
25
Вигуэра
25
Вигуэра
18
Бурги
10
Герреро
11
Мачис
11
Мачис
10
Герреро
3
Марин
7
Омар
7
Омар
3
Марин
24
Тимор
42
Коне
42
Коне
24
Тимор
Остались в запасе
Спортинг
Леганес
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
30
Акрам Афиф
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
30
Акрам Афиф
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Спортинг - Леганес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эль Молинон
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