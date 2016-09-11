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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Урал (мол)
Рубин (мол) - Урал (мол): обзор матча 11 сентября 2016
Рубин (мол)
11.09.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
3 : 3
Завершен
Урал (мол)
32'
Н. Голдобин
33'
Н. Голдобин
53'
Г. Арутюнян
3'
С. Серченков
23'
М. Конате
47'
С. Серченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Урал (мол)
90'
+2
Вторая желтая
А. Щербаков
90'
Замена
К. Решетников
️️️️
А. Юсупов
86'
Замена
А. Голубцов
️️️️
О. Сулейманов
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Миронов
82'
55'
Желтая карточка
Э. Валиахметов
ГОЛ! 3:3!
Г. Арутюнян
53'
52'
Замена
О. Сулейманов
️️️️
М. Конате
47'
ГОЛ! 2:3!
С. Серченков
44'
Замена
Р. Нисафутдинов
️️️️
К. Кочнев
43'
Желтая карточка
А. Щербаков
ГОЛ! 2:2!
Н. Голдобин
33'
ГОЛ! 1:2!
Н. Голдобин
32'
Замена
И. Гилязутдинов
️️️️
А. Ковалик
28'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
12'
Желтая карточка
С. Подоксенов
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Серченков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
36
Илья Корелин
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Рубин (мол)
98
Антон Чернов
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
51
Никита Кулалаев
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
11
Даниил Макеев
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
31
Владислав Блинов
ЦП
65
Дмитрий Хлескин
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
52
Роман Шалин
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Тушев
81
Сафеев
82
Михайлов
83
Кузнецов
97
Доронин
40
Гиниятуллин
21
Махатадзе
84
Миронов
97
Голдобин
62
Ковалик
56
Арутюнян
3-3-2-2
97
Шубин
17
Валиахметов
22
Кочнев
40
Горин
36
Корелин
62
Гавтадзе
8
Подоксенов
8
Серченков
90
Щербаков
10
Юсупов
13
Конате
62
Ковалик
33
Гилязутдинов
33
Гилязутдинов
62
Ковалик
84
Миронов
18
Яковлев
18
Яковлев
84
Миронов
84
Миронов
87
Алукаев
87
Алукаев
84
Миронов
13
Конате
72
Сулейманов
72
Сулейманов
13
Конате
22
Кочнев
53
Нисафутдинов
53
Нисафутдинов
22
Кочнев
Сулейманов
43
Голубцов
43
Голубцов
Сулейманов
10
Юсупов
73
Решетников
73
Решетников
10
Юсупов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Урал (мол)
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
98
Антон Чернов
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
51
Никита Кулалаев
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
65
Дмитрий Хлескин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
98
Антон Чернов
ВР
32
Анатолий Бренделев
ЦЗ
51
Никита Кулалаев
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
11
Даниил Макеев
ЦФ
Остались в запасе
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
52
Роман Шалин
ЦФ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
31
Владислав Блинов
ЦП
65
Дмитрий Хлескин
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Рубин (мол) - Урал (мол)
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Рубин
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1
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1
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
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1
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1
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2018.08.24 17:24
1
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2018.08.12 13:25
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