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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Хетафе
Кадис - Хетафе: обзор матча 11 сентября 2016
Кадис
11.09.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 4 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Хетафе
64'
Замена
К. Сола
️️️️
Ф. Молинеро
24'
Желтая карточка
Р. Фелчер
23'
Желтая карточка
М. Ласен
Начало матча
Статистика матча Кадис - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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