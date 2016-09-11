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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Локерен
Гент - Локерен: обзор матча 11 сентября 2016
Гент
11.09.2016, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Локерен
25'
Б. Ниняй (АГ)
61'
К. Кулибали
70'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Локерен
78'
Замена
Л. Эно
️️️️
Т. де Суттер
Замена
Т. Фоке
️️️️
Д. Миличевич
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Саймон
70'
ГОЛ! 2:0!
К. Кулибали
61'
Желтая карточка
Р. Гершон
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Ниняй
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
35
Якоб Ринне
ВР
55
Рами Гершон
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Томас Маттон
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Гент
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
10
Аянда Патоси
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
29
Льюис Эно
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
1-5-1-1
35
Ринне
23
Митрович
16
Сайеф
17
Скофс
77
Миличевич
21
Асаре
8
Маттон
27
Саймон
17
Кулибали
3-2-2-2
1
Барри
25
Ниняй
30
Карлос
13
Галициос
50
Болбат
15
Ингасон
91
Тичинович
7
Овермейре
70
Жажа
19
де Суттер
77
Миличевич
25
Фоке
25
Фоке
77
Миличевич
19
де Суттер
29
Эно
29
Эно
19
де Суттер
Остались в запасе
Гент
Локерен
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
14
Мехди Терки
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
Остались в запасе
10
Аянда Патоси
ЦП
13
Давино Верхульст
ВР
14
Мехди Терки
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Гент - Локерен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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