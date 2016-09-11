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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 11 сентября 2016
Арсенал
11.09.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 5
Завершен
Зенит
18'
А. Кокорин
38'
А. Дзюба
66'
Р. Мак
84'
Жулиано
89'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
89'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
А. Кержаков
84'
ГОЛ! 0:4!
Жулиано
Пас отдал
А. Дзюба
73'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
68'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
Ю. Жирков
66'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мак
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
К. Берхамов
61'
46'
Замена
Р. Мак
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
В. Рыжков
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Жулиано
Замена
М. Беляев
️️️️
А. Горбанец
27'
Травма
А. Горбанец
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛАЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПАЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
84
Олег Власов
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
2-3-2-2-1
1
Фильцов
71
Денисов
29
Горбатюк
8
Тесак
7
Шешуков
26
Браун Форбс
7
Берхамов
28
Рыжков
84
Власов
32
Горбанец
14
Аппаев
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
13
Нету
18
Жирков
6
Хави Гарсия
27
Витсель
20
Жулиано
27
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
32
Горбанец
6
Беляев
6
Беляев
32
Горбанец
7
Берхамов
5
Фримпонг
5
Фримпонг
7
Берхамов
28
Рыжков
23
Горбатенко
23
Горбатенко
28
Рыжков
18
Жирков
99
Новосельцев
99
Новосельцев
18
Жирков
27
Шатов
21
Мак
21
Мак
27
Шатов
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Арсенал - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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