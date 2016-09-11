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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Интер
Пескара - Интер: обзор матча 11 сентября 2016
Пескара
11.09.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Интер
63'
Ж. Баэбек
77'
М. Икарди
90+1'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Интер
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Замена
С. Пепе
️️️️
Д. Капрари
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Э. Банега
75'
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
75'
Замена
С. Йоветич
️️️️
И. Перишич
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Г. Медель
Замена
А. Аквилани
️️️️
В. Верре
68'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Баэбек
Пас отдал
Ф. Дзампано
63'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
А. Бенали
57'
22'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
Н. Гьембер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Жоау Мариу
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-1-4-1
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
14
Кампаньяро
7
Дзампано
16
Бругман
4
Кристанте
26
Верре
50
Бенали
20
Мемушай
10
Капрари
4-1-3-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
24
Мурильо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
17
Медель
23
Мариу
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
10
Капрари
3
Пепе
3
Пепе
10
Капрари
26
Верре
20
Аквилани
20
Аквилани
26
Верре
50
Бенали
38
Баэбек
38
Баэбек
50
Бенали
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
5
Перишич
9
Йоветич
9
Йоветич
5
Перишич
17
Медель
8
Паласио
8
Паласио
17
Медель
Остались в запасе
Пескара
Интер
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Пескара - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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