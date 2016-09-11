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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эйбар
Гранада - Эйбар: обзор матча 11 сентября 2016
Гранада
11.09.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
76'
А. Кравец
43'
П. Леон
90+4'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эйбар
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Энрих
Пас отдал
А. Луна
Желтая карточка
Р. Везо
90'
Желтая карточка
А. Перейра
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
76'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Атцили
65'
56'
Замена
С. Энрих
️️️️
П. Леон
Замена
А. Буэно
️️️️
Х. Агбо Уче
45'
45'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Кике
Замена
А. Кравец
️️️️
Ф. Табану
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Пас отдал
Д. Гарсия
34'
Замена
Й. Родригес
️️️️
Хота
32'
Красная карточка
А. Риесго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
77
Омер Атцили
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
4
Фран Рико
ПП
24
Хота
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Очоа
27
Силва
2
Тито
21
Рубен Везо
16
Сампер
77
Атцили
4
Уче
27
Табану
13
Бога
8
Перейра
9
Понсе
3-2-2-2-1
13
Риесго
7
Пенья
24
Лежен
6
Гальвез
2
Капа
13
Луна
4
Рико
14
Дани Гарсия
14
Леон
24
Хота
19
Кике
77
Атцили
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
77
Атцили
27
Табану
11
Кравец
11
Кравец
27
Табану
4
Уче
19
Буэно
19
Буэно
4
Уче
24
Хота
13
Родригес
13
Родригес
24
Хота
19
Кике
8
Эскаланте
8
Эскаланте
19
Кике
14
Леон
9
Энрих
9
Энрих
14
Леон
Остались в запасе
Гранада
Эйбар
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
12
Бебе
ЛВ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
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