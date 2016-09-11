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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 11 сентября 2016
Болонья
11.09.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
23'
С. Верди
74'
Ф. Ди Франческо
83'
Б. Алвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
90'
+5
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
Б. Джемаили
90'
+3
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
А. Надь
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
Б. Алвеш
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Масина
76'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
Л. Крейчи
74'
73'
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Сау
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
М. Дестро
69'
67'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Н. Мурру
55'
Замена
Рафаэль
️️️️
Н. Барелла
54'
Красная карточка
М. Сторари
32'
Желтая карточка
А. Ионицэ
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
23'
21'
Желтая карточка
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦП
23
Николо Барелла
АП
19
Симоне Падоин
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
25
Масина
5
Гастальделло
6
Оиконому
17
Крафт
21
Джемаили
6
Надь
8
Таидер
90
Верди
7
Крейчи
21
Дестро
4-3-1-2
30
Сторари
22
Исла
18
Саламон
22
Алвеш
29
Мурру
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
17
Ионицэ
23
Барелла
25
Сау
22
Боррьелло
21
Дестро
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
21
Дестро
25
Масина
35
Торосидис
35
Торосидис
25
Масина
6
Надь
43
Вивиани
43
Вивиани
6
Надь
23
Барелла
77
Рафаэль
77
Рафаэль
23
Барелла
29
Мурру
77
Тахцидис
77
Тахцидис
29
Мурру
25
Сау
17
Фариас
17
Фариас
25
Сау
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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