Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Хоффенхайм
Майнц - Хоффенхайм: обзор матча 11 сентября 2016
Майнц
11.09.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 4
Завершен
Хоффенхайм
3'
П. де Бласис
23'
П. де Бласис
27'
Д. Кордоба
43'
Л. Озтюнали
39'
С. Вагнер
71'
М. Ут
72'
М. Ут
84'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Хоффенхайм
86'
Желтая карточка
Л. Рупп
84'
ГОЛ! 4:4!
А. Салаи
Пас отдал
А. Крамарич
Замена
К. Онисиво
️️️️
Д. Кордоба
79'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Л. Озтюнали
73'
72'
ГОЛ! 4:3!
М. Ут
Пас отдал
П. Швеглер
71'
ГОЛ! 4:2!
М. Ут
Пас отдал
А. Крамарич
67'
Желтая карточка
М. Ут
64'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ю. Полански
Замена
Д. Бросински
️️️️
П. де Бласис
61'
60'
Желтая карточка
С. Вагнер
Красная карточка
Г. Бюссманн
58'
Желтая карточка
П. де Бласис
45'
45'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Д. Тольян
ГОЛ! 4:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
П. де Бласис
43'
39'
ГОЛ! 3:1!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
36'
Замена
М. Ут
️️️️
Ф. Шер
ГОЛ! 3:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ш. Белл
27'
ГОЛ! 2:0!
П. де Бласис
Пас отдал
Л. Озтюнали
23'
ГОЛ! 1:0!
П. де Бласис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лоссль
27
Балогун
16
Белл
24
Бюссманн
2
Донати
5
Гбамен
20
Фрай
21
Озтюнали
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
4-3-1-2
1
Бауманн
22
Тольян
5
Шер
4
Бичакчич
25
Зюле
10
Рупп
27
Швеглер
8
Полански
13
Руди
2
Вагнер
27
Крамарич
8
де Бласис
18
Бросински
18
Бросински
8
де Бласис
21
Озтюнали
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Озтюнали
9
Кордоба
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Кордоба
22
Тольян
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Тольян
8
Полански
11
Салаи
11
Салаи
8
Полански
5
Шер
13
Ут
13
Ут
5
Шер
Остались в запасе
Майнц
Хоффенхайм
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Майнц - Хоффенхайм
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Майнц
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+