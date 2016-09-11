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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Краснодар (мол)
Уфа (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 11 сентября 2016
Уфа (мол)
11.09.2016, воскресенье, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 6
Завершен
Краснодар (мол)
50'
М. Криворог
15'
И. Игнатьев
45'
И. Тахмазов
66'
М. Сулейманов (П)
71'
И. Игнатьев
78'
И. Дивеев (АГ)
83'
Н. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Краснодар (мол)
Замена
М. Сидоров
️️️️
В. Виденеев
89'
83'
ГОЛ! 1:6!
Н. Сергеев
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
И. Дивеев
Замена
В. Журавлев
️️️️
Д. Зизенков
73'
72'
Замена
Р. Куражов
️️️️
Д. Уткин
71'
ГОЛ! 1:4!
И. Игнатьев
Желтая карточка
А. Егоров
70'
69'
Замена
А. Бутенко
️️️️
И. Тахмазов
69'
Замена
Н. Бочко
️️️️
М. Сулейманов
68'
Желтая карточка
Л. Байрамян
Желтая карточка
Р. Зарипов
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Сулейманов
Замена
Е. Романовский
️️️️
Н. Попов
63'
60'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Д. Васенин
60'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
А. Текучев
55'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Д. Бакай
ГОЛ! 1:2!
М. Криворог
50'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Валиахметов
46'
Замена
М. Криворог
️️️️
И. Блинников
46'
Замена
Р. Юсупов
️️️️
Д. Емельянов
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
И. Тахмазов
Желтая карточка
Д. Зизенков
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
94
Азат Валиахметов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Илья Блинников
ЦФ
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
50
Илья Насонкин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Уфа (мол)
13
Артем Егоров
ЦЗ
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
51
Марк Криворог
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
89
Максим Сидоров
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
21
Роман Куражов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
4-4-2
53
Ефимов
57
Хазиев
75
Надеев
78
Дивеев
69
Попов
72
Виденеев
94
Валиахметов
99
Емельянов
63
Зарипов
77
Зизенков
66
Блинников
2-1-2-1-4
1
Федюшкин
92
Тахмазов
4
Бородин
21
Текучев
50
Голубев
47
Уткин
49
Бакай
93
Сулейманов
18
Игнатьев
50
Насонкин
14
Васенин
77
Зизенков
90
Журавлев
90
Журавлев
77
Зизенков
66
Блинников
51
Криворог
51
Криворог
66
Блинников
99
Емельянов
96
Юсупов
96
Юсупов
99
Емельянов
94
Валиахметов
13
Егоров
13
Егоров
94
Валиахметов
72
Виденеев
89
Сидоров
89
Сидоров
72
Виденеев
69
Попов
83
Романовский
83
Романовский
69
Попов
21
Текучев
23
Байрамян
23
Байрамян
21
Текучев
93
Сулейманов
23
Бочко
23
Бочко
93
Сулейманов
14
Васенин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
14
Васенин
92
Тахмазов
13
Бутенко
13
Бутенко
92
Тахмазов
49
Бакай
17
Сергеев
17
Сергеев
49
Бакай
47
Уткин
21
Куражов
21
Куражов
47
Уткин
Остались в запасе
Уфа (мол)
Краснодар (мол)
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
Главный тренер
Альберт Лукманов
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
95
Дмитрий Ташбулатов
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Уфа (мол) - Краснодар (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Нефтяник
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