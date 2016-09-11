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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 11 сентября 2016
Даллас
11.09.2016, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Колорадо
52'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Колорадо
Желтая карточка
М. Уррути
90'
81'
Желтая карточка
М. Хаестон
80'
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Ле То
Замена
М. Росалес
️️️️
А. Харрис
69'
68'
Желтая карточка
М. Азира
Замена
М. Диас
️️️️
Р. Холлингшид
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баджи
51'
Желтая карточка
М. Бач
30'
Желтая карточка
А. Сьеберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЛП
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
4
Марк Бач
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Майк Азира
ЛП
33
Харед Уоттс
ЦП
8
Диллон Пауэрс
АП
6
Сэм Кронин
ПП
9
Себастьен Ле То
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
3-3-2
18
Сейтц
24
Хеджес
25
Циммерман
3
Акоста
24
Холлингшид
13
Ульоа
14
Харрис
37
Уррути
13
Акинделе
4-3-1-2
1
Ховард
15
Миллер
44
Сьеберг
94
Хаестон
4
Бач
6
Кронин
33
Уоттс
22
Азира
8
Пауэрс
14
Баджи
9
Ле То
24
Холлингшид
10
Диас
10
Диас
24
Холлингшид
14
Харрис
40
Росалес
40
Росалес
14
Харрис
9
Ле То
9
Дойл
9
Дойл
9
Ле То
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
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