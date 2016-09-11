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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 11 сентября 2016
Стандард
11.09.2016, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Генк
90'
Э. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Генк
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуниор
90'
83'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Буффель
Замена
Э. Жуниор
️️️️
Ж. Домпе
64'
Желтая карточка
Б. Раман
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
40
Марко Бизот
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
20
Бирама Туре
ОП
70
Орланду Са
ЦФ
Генк
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
2-3-1-1
1
Жилле
27
Андраде
19
Фай
16
Требель
21
Эно
14
Доссеви
91
Домпе
14
Раман
3-3-2
40
Бизот
14
Уолш
6
Деваст
21
Уронен
8
Хейнен
7
Буффель
8
Посуэло
17
Бэйли
25
Саматта
91
Домпе
8
Жуниор
8
Жуниор
91
Домпе
7
Буффель
10
Троссард
10
Троссард
7
Буффель
Остались в запасе
Стандард
Генк
20
Бирама Туре
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
20
Бирама Туре
ОП
28
Гийом Хуберт
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Стандард - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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