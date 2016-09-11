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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 11 сентября 2016
Спартак
11.09.2016, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
25'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
Замена
Д. Кутин
️️️️
Р. Зобнин
90'
80'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
79'
Желтая карточка
Майкон
Замена
С. Таски
️️️️
Маурисио
70'
Травма
Маурисио
68'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
65'
57'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Э. Хенти
46'
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
К. Промес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
33
Маурисио
27
Ромуло
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Промес
71
Попов
29
Зе Луиш
4-2-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
27
Денисов
18
Коломейцев
19
Самедов
11
Майкон
59
Миранчук
19
Хенти
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
33
Маурисио
35
Таски
35
Таски
33
Маурисио
47
Зобнин
5
Кутин
5
Кутин
47
Зобнин
19
Самедов
17
Михалик
17
Михалик
19
Самедов
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
19
Хенти
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Хенти
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Спартак - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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