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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 11 сентября 2016
Портленд
11.09.2016, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
12'
Ф. Ади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
90'
Желтая карточка
Ж. Плата
Замена
Б. Земански
️️️️
Д. Валери
90'
Желтая карточка
Д. Глисон
86'
76'
Замена
Л. Малхолланд
️️️️
Санни
54'
Желтая карточка
Х. Моралес
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
50'
45'
Замена
Х. Моралес
️️️️
Д. Аллен
40'
Желтая карточка
Санни
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ади
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
8
Диего Валери
АП
21
Диего Чара
ПП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЛП
5
Кайл Беккерман
ЦП
8
Санни
ПП
7
Джордан Аллен
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
22
Хуан Мануэль Мартинес
РФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
10
Нед Грабавой
ЦП
14
Бен Земански
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Реал Солт-Лейк
2
Тони Белтран
ЦЗ
19
Люк Малхолланд
ЦП
27
Джон Стерцер
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
2-3-1-1
90
Глисон
27
Тэйлор
24
Риджуэлл
13
Джусбери
6
Нагбе
21
Чара
8
Валери
9
Ади
2-3-3
18
Римандо
15
Глад
16
Вингерт
8
Санни
5
Беккерман
8
Плата
22
Мартинес
14
Мовсисян
7
Аллен
8
Валери
14
Земански
14
Земански
8
Валери
8
Санни
19
Малхолланд
19
Малхолланд
8
Санни
7
Аллен
11
Моралес
11
Моралес
7
Аллен
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
10
Нед Грабавой
ЦП
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
2
Тони Белтран
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
10
Нед Грабавой
ЦП
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
99
Джек МакИнерни
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Остались в запасе
13
Ольмес Гарсия
ЦФ
2
Тони Белтран
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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