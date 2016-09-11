Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 11 сентября 2016
Депортиво
11.09.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
41'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
87'
Замена
И. Леке
️️️️
Р. Гарсия
85'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
71'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
С. Боргес
70'
68'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
И. Муньяин
Замена
М. Морено
️️️️
К. Хиль
68'
67'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
А. Аррибас
️️️️
Сидней
55'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
Хоселу
24'
19'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Карлес Хиль
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-5-2
1
Люкс
16
Луизиньо
6
Альбентоса
26
Сидней
76
Файр
5
Москера
5
Боргес
24
Хуанфран
10
Хиль
13
Хоселу
7
Андоне
4-2-2-2
13
Кепа
18
де Маркос
2
Боведа
14
Ляпорт
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
20
Адурис
10
Хиль
21
Морено
21
Морено
10
Хиль
26
Сидней
14
Аррибас
14
Аррибас
26
Сидней
13
Хоселу
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
13
Хоселу
14
Гарсия
15
Леке
15
Леке
14
Гарсия
10
Муньяин
8
Итурраспе
8
Итурраспе
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Депортиво - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Атлетик
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+