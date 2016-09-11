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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Метц
Нант - Метц: обзор матча 11 сентября 2016
Нант
11.09.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Метц
18'
М. Эрдинг
45+3'
М. Эрдинг
78'
М. Эрдинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Метц
Замена
Ф. Аристегита
️️️️
В. Ронжье
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Эрдинг
Желтая карточка
О. Вискаррондо
76'
74'
Замена
И. Баллиу
️️️️
Д. Ривьерес
65'
Желтая карточка
Г. Милан
Замена
Э. Сала
️️️️
М. Степински
63'
58'
Желтая карточка
Р. Коад
56'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Я. Жуффре
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Эрдинг
Замена
Н. Томсен
️️️️
А. Томассон
45'
40'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
О. Нгетт
26'
Желтая карточка
О. Нгетт
24'
Желтая карточка
И. Сарр
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
О. Нгетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ОП
28
Адриен Томассон
АП
77
Амин Арит
АП
21
Валантен Ронжье
ПП
18
Ясин Бамму
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
40
Жорж Манджек
ОП
24
Рено Коад
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Риу
17
Валонгва
6
Лима
4
Вискаррондо
15
Дюбуа
30
Жилле
21
Ронжье
77
Арит
28
Томассон
14
Степински
18
Бамму
2-2-2-3-1
1
Дидийон
18
Ривьерес
5
Фалет
8
Дукур
40
Манджек
24
Коад
5
Милан
7
Сарр
13
Синьорино
11
Нгетт
9
Эрдинг
21
Ронжье
19
Аристегита
19
Аристегита
21
Ронжье
28
Томассон
6
Томсен
6
Томсен
28
Томассон
14
Степински
22
Сала
22
Сала
14
Степински
18
Ривьерес
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Ривьерес
11
Нгетт
8
Жуффре
8
Жуффре
11
Нгетт
Жуффре
13
Диалло
13
Диалло
Жуффре
Остались в запасе
Нант
Метц
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Нант - Метц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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